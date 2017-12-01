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Казахстанская делегация во главе с Аскаром Жумагалиевым посетила Казань
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра Аскаром Жумагалиевым посетила Казань с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт главы Правительства.
Первым объектом для посещения стал ИТ-парк, резидентами которого являются 143 стартапа. Во время визита заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан - министр информации и связи Роман Шайхутдинов рассказал об основных достижениях Республики в области развития ИТ-технологий. Так, по словам вице-премьера, Татарстан полностью отказался от бумажного документооборота, сейчас ежедневно 200 тыс документов и 165 тыс резолюций создаются в электронном формате. Также цифровизацией широко охвачены все социальные сферы. В информационной системе «Электронное здравоохранение» работают 18,5 тыс медицинских сотрудников. А пользователями системы «Электронное образование» стали более миллиона татарстанцев, в том числе учителя и родители.
Кроме того делегации была представлена информационная система «ГЛОНАСС + 112». Сегодня к ней подключены все экстренные оперативные службы Татарстана. Это позволяет синхронизировать и координировать их работу в любых непредвиденных ситуациях. Также данная система дает возможность отслеживать сигналы от пострадавших и организовать оказание помощи в очень короткие сроки.
В рамках посещения ИТ-парка состоялось подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между ГАУ «ИТ-парк» и АО «Казахтелеком». Меморандум предполагает установление партнерских отношений и обмен опытом в области развития технологий облачного хранения, информационной безопасности, искусственного интеллекта, интернета вещей и в других направлениях.
Далее состоялся визит делегации в Особую экономическую зону «Иннополис», где были представлены разработки Университета Иннополис в области информационных технологий. Сам «Иннополис» является городом, жители которого - талантливые разработчики. На территории города действуют пять налоговых льгот и создана вся необходимая инфраструктура для проживания.
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