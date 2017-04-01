Казахстанская делегация принимает участие в юбилейной сессии комитета ВТО

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В столице Бельгии казахстанская делегация принимает участие в юбилейной 100-ой сессии Финансового комитета Всемирной таможенной организации (ВТамО), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как нам рассказали в организации, мероприятие стартовало в понедельник и закончится в четверг. В его работе принимают участие все 19 членов, в том числе представитель от нашей страны.

На сессии председательствует генеральный директор Королевской таможенной и налоговой службы Великобритании Билл Уиллиамсон, от руководства ВТамО принимают участие генеральный секретарь Кунио Микурия и его заместитель Серджио Мухика.

Казахстанскую делегацию возглавляет руководитель управления международного сотрудничества Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ермек Кожабергенов.

В ходе своего выступления казахстанская делегация предложила продолжить обсуждение вопроса о финансовой поддержке применения русского языка в рамках организации для стран-членов так называемого субрегиона «Восток», куда входят страны СНГ.

Этот вопрос нашей делегацией был инициирован ещё в 2015 году в рамках 98-ой сессии Финансового комитета. Речь идет о включении в бюджет ВТамО расходов на перевод материалов на русский язык и осуществление синхронного перевода на него в ходе заседаний и семинаров.

Казахстанских партнеров в этом вопросе поддержали коллеги из Испании и Японии, которые также высказались за более широкое применение иностранных языков, имеющих ключевое региональное значение, помимо официальных английского и французского. Кроме русского, предлагается включить также испанский и арабский языки

«По итогам рассмотрения этой темы председатель Финансового комитета Билл Уиллиамсон поддержал наше предложение и большинством голосов члены комитета одобрили вынесение этого вопроса на летние сессии Политической комиссии и Совета ВТамО (высшие органы организации)»¸- сообщили в казахстанской делегации.

Отметим, Финансовый комитет является одним из высших органов ВТамО. Его основной задачей является контроль за потоками финансовых средств организации, планирование бюджета, подготовка финансового отчета. Казахстан избран членом Финансового комитета ВТамО в 2014 году.