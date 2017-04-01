Казахстанская делегация примет участие в праздновании Дня космонавтики в Кремле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская делегация во главе с вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности (МОАП) РК Маратом Нургужиным приглашена в Москву на праздничное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном вечере, который будет проходить в Государственном Кремлевском Дворце, также состоится показ фильма «Время первых», говорится в приглашении генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Игоря Комарова.

«Обычно в таких торжествах участвуют космонавты, члены их семей. В этом году, кроме наших казахстанских космонавтов - национальных героев страны Токтара Аубакирова, Талгата Мусабаева, Айдына Аимбетова, приглашены руководители нового профильного МОАП, Аэрокосмического комитета, руководители предприятий Казкосмоса, что свидетельствует о нашем содружестве и крепнущем сотрудничестве с российскими коллегами», - отметил Марат Нургужин.