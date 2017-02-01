Казахстанку Галину Вишневскую сняли с гонки на 10 км по биатлону на Универсиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанские биатлонистки остались без медалей в гонке преследования на 10 километров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в лыжно-биатлонном комплексе «Алатау» завершилась гонка преследования в биатлоне среди женщин. Победу в этой дисциплине одержала украинка Надя Белкина, второй на финише была Ольга Шестерикова из России, третьей также стала россиянка Лариса Куклина. Лучшая из казахстанок Дарья Усанова пришла к финишу лишь шестой.

Фаворитка гонки, обладательница "золота" Универсиады казахстанка Галина Вишневская была снята с дистанции, так как нарушила регламент соревнований.

Напомним, в копилке сборной Казахстана 6 золотых, 2 серебряные и 7 бронзовых медалей.