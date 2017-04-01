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Казахстанке стало плохо на борту самолета рейса Москва-Алматы

Казахстанке стало плохо на борту самолета рейса Москва-Алматы
6 Апреля 2017 18:19 518

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Самолет рейсом Москва-Алматы совершил вынужденную посадку в Самаре из-за ухудшения здоровья казахстанки, сообщает samru.ru.

Сегодня утром в аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет Москва-Алматы. На борту находились 147 пассажиров, пишет портал.  

По словам помощника Куйбышевского транспортного прокурора Максима Ворошилова, лайнеру пришлось приземлиться, так как в салоне стало плохо 17-летней спортсменке - гражданке Казахстана. На место была вызвана бригада скорой помощи. Девушку госпитализировали в одну из самарских больниц.

Со слов ее тренера, во время соревнований по дзюдо она получила травму шеи и головы. Скорее всего, это и стало причиной произошедшего.

Высадив спортсменку, самолет отправился к месту назначения.

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Россия, Происшествия,
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