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Казахстанка пыталась вывезти в Россию живых попугаев и черепах

Казахстанка пыталась вывезти в Россию живых попугаев и черепах
17 Августа 2017 10:10 267

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На казахстанско-российской границе пресечен провоз попугаев и черепах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Погранслужбу КНБ РК. 

Как сообщили в пресс-службе ведомства, через границу контрабандой 41-летняя казахстанка пыталась провести попугаев и черепах. Она задержана на пункте пропуска «Кайрак авто» на рейсовом автобусе «Костанай - Екатеринбург».

При досмотре багажа у женщины обнаружены 40 живых попугаев  и 30 живых черепах.

Разрешительные документы на груз отсутствуют. 

Проинформированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района. 

Ключевые слова: КНБ РК, Происшествия,
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