Казахстанка пыталась вывезти в Россию живых попугаев и черепах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На казахстанско-российской границе пресечен провоз попугаев и черепах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Погранслужбу КНБ РК.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, через границу контрабандой 41-летняя казахстанка пыталась провести попугаев и черепах. Она задержана на пункте пропуска «Кайрак авто» на рейсовом автобусе «Костанай - Екатеринбург».

При досмотре багажа у женщины обнаружены 40 живых попугаев и 30 живых черепах.

Разрешительные документы на груз отсутствуют.

Проинформированы представители взаимодействующих органов Карабалыкского района.