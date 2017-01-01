Казахстанец вошел в совет директоров американского общества по испытаниям материалов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Директор департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Арман Шаккалиев вошел в совет директоров Американского общества по испытаниям материалов (ASTM International), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета техрегулирования и стандартизации при Министерстве по инвестициям и развитию РК.

Шаккалиев имеет высшее юридическое образование, полученное в Евразийском университете имени Гумилева, диплом экономиста Карагандинского государственного университета, а также высшее образование в области стандартизации, сертификации и метрологии Костанайского инженерно-экономического университета.

Является членом ASTM International с 2008 года после подписания меморандума о сотрудничестве между ASTM и Казахстанским институтом стандартизации и сертификации, который работает с Комитетом по нефтепродуктам, жидкому топливу и смазочным материалам (D02) и Комитетом по дорожно-строительным материалам и материалам дорожного покрытия.

До вступления в должность директора департамента в ЕЭК Шаккалиев в течение восьми лет был гендиректором Казахстанского института стандартизации и сертификации. Ранее в своей карьере Шаккалиев приобрел опыт в качестве директора Казахстанского института метрологии и в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК. Специализируется в области стандартизации, сертификации, менеджмента качества и технического регулирования.

ASTM International (American Society for Testing and Materials) - американская международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг. Основана в 1898 году в США и первоначально занималась стандартами для железных дорог. Сегодня ASTM поддерживает около 12000 стандартов. ASTM Standards состоят из 77 томов. В США правительство настоятельно рекомендует использовать эти стандарты везде, где это возможно.

Совет директоров ASTM состоит из 25 руководителей компаний, ассоциаций и государственных органов по всему миру, некоторые располагаются за пределами Соединенных Штатов.