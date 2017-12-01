Казахстанец стал призером конкурса китайской каллиграфии

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Магистрант 1-го курса Шанхайского университета по специальности «социология» Канат Омар занял третье место во II конкурсе китайской каллиграфии для стран Евразии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«Я родился в Кызылорде, учусь в Китае с 2011 года. Как только стал изучать китайский язык, меня заинтересовала китайская каллиграфия. Я с детства увлекаюсь рисованием, а иероглифы - это, по сути, художественное произведение, которое имеет свой смысл», - сказал К.Омар в интервью Казинформу после церемонии награждения победителей.

Конкурс организован издательством «Жэньминь хуабао» и Китайским информационным Интернет-центром в целях популяризации китайской культуры и культурно-гуманитарного сотрудничества КНР с государствами «Одного пояса, одного пути». В нем приняли участие 38 представителей Казахстана, России, Украины, Малайзии и около 10 других стран.

Напомним, китайская каллиграфия - это искусство изображения иероглифов, позволяющее не только отразить смысл текста, но и визуально передать его настроение. Этот вид письма отличается особой эстетической составляющей, призванной показать на бумаге гармонию духа и движения, завладеть вниманием читающего и даже оказать на него некоторое эмоциональное влияние. На Востоке каллиграфии всегда придавали особое значение, считая, что подобная деятельность способна воспитать в человеке высокие нравственные качества и помочь ему в духовном развитии.