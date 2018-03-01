Казахстанец подписал контракт с армянским клубом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодой казахстанский защитник Жанторе Жумадилов подписал контракт с клубом высшей лиги Армении, сообщает СИА «SPORTINFORM».

17-летний кандидат в юношескую сборную Казахстана вчера поставил подпись под соглашением с «Шираком». Клуб из Гюмри после 18 туров делит третью строчку высшего дивизиона Армении с «Бананцом». И уже завтра обе команды встречаются между собой в первом туре второго круга чемпионата.

Ранее сообщалось, что Жанторе Жумадилов побывал на просмотре в клубе первого дивизиона Армении «Арцах», но в итоге приглянулся более именитой команде.





Воспитанник алматинских СДЮШОР №2 и «Локомотив-Джуниор» последние два года пробуется в различных зарубежных академиях и клубах. До последнего времени он был в академии «Кубани», но не мог играть за своих сверстников на чемпионате России из-за статуса легионера, и лишь выступал на первенство Краснодарского края. До этого он тренировался в академии «Краснодара» и год назад побывал на просмотре в «Шираке», с которым, в итоге, и подписал соглашение.