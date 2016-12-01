Казахстанец оказался замешан в пересылке писем с марками-наркотиками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В конверте с новогодними поздравлениями обнаружили марки, пропитанные синтетическим наркотиком.

Сотрудники Челябинской таможни РФ совместно с местными полицейскими из отдела наркоконтроля пресекли канал контрабанды наркотиков из Украины. Они перехватили новогодний конверт, в котором под видом письма другу находились 20 марок, пропитанных синтетическими наркотиками.

В пресс-службе таможни рассказали, что заказчиком смертельного зелья стал гражданин Казахстана, временно проживающий в России. Мужчину задержали оперативники в одном из почтовых отделений Челябинска сразу после получения им международного почтового отправления. Не исключено, что наркоделец рассчитывал беспрепятственно получить криминальный товар как иностранец, сообщает подробности «Российская газета».

Надо сказать, что местные таможенники впервые столкнулись со столь необычным способом транспортировки дури. Хотя сотрудники Федеральной таможенной службы отмечают все возрастающие попытки переброски наркотиков с помощью международной почты, особенно из Латинской Америки и Китая.

Экспертиза показала, что марки и бумага в письме пропитаны наркотиком. Каким именно, выяснится позже, как и суммарная масса запрещенного вещества. Иностранец арестован. Уголовное дело возбуждено по статье УК, по которой подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Чаще всего писем, пропитанных наркотиками, наркоманы заказывают из Латинской Америки и Китая.