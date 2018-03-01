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Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ирвинге

16 Марта 2018 10:15 395
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Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ирвинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в следующий раунд турнира серии «Челленджер» в американском Ирвинге, сообщает Sports.kz.

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Кукушкин, занимающий 89-ю строчку в рейтинге ATP, в матче 1/8 финала уверенно обыграл местного спортсмена Джаредом Дональдсона (48). Для успешного завершения встречи отечественному спортсмену понадобилось две партии - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Михаилу будет противостоять 112-ракетка мира Бьорн Фратанджело, также представляющий США.

Напомним, ранее казахстанец выбил из борьбы еще одного американца Остина Крайчека, одолев того в трех сетах - 6:7, 6:4, 7:5. 


Фото: prosports.kz

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Ключевые слова: Спорт,
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