Казахстанец Михаил Кукушкин вышел в четвертьфинал «Челленджера» в Ирвинге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин вышел в следующий раунд турнира серии «Челленджер» в американском Ирвинге, сообщает Sports.kz.

Кукушкин, занимающий 89-ю строчку в рейтинге ATP, в матче 1/8 финала уверенно обыграл местного спортсмена Джаредом Дональдсона (48). Для успешного завершения встречи отечественному спортсмену понадобилось две партии - 6:3, 6:3.

В четвертьфинале Михаилу будет противостоять 112-ракетка мира Бьорн Фратанджело, также представляющий США.

Напомним, ранее казахстанец выбил из борьбы еще одного американца Остина Крайчека, одолев того в трех сетах - 6:7, 6:4, 7:5.





Фото: prosports.kz