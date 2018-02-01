Казахстанец Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае
27 Февраля 2018 02:53 599
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в первом раунде АТР турнира в Дубае, передает СИА «SPORTINFORM».
Новости по темеКазахстанец Михаил Кукушкин проиграл теннисисту из ТОП-30 Зарина Дияс проиграла в финале квалификации турнира WTA в Дубае
В 1/16 финала соревнования Кукушкин в напряженном трехсетовом матче уступил спортсмену из Греции Стефаносу Циципасу - 2:6, 7:6, 3:6.
Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Видео-превью к реваншу Головкин-Альварес появилось в Сети
- Первые международные гонки на собачьих упряжках прошли в Павлодаре
- Казахстанский гимнаст получил тяжелейшую травму на Кубке мира
- Боксеры Astana Arlans передали деньги тяжелобольному ребенку из Щучинска
- Одно «золото» и четыре «бронзы» завоевали казахстанские боксеры в Болгарии
- Геннадий Головкин подарил перчатки с автографом звезде Голливуда
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн