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Казахстанец Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае

27 Февраля 2018 02:53 599
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Казахстанец Михаил Кукушкин не сумел пробиться во второй круг турнира в Дубае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин проиграл в первом раунде АТР турнира в Дубае, передает СИА «SPORTINFORM».

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В 1/16 финала соревнования Кукушкин в напряженном трехсетовом матче уступил спортсмену из Греции Стефаносу Циципасу - 2:6, 7:6, 3:6.

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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