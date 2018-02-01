Казахстанец Алексей Полторанин стал лишь 15-м на лыжном марафоне на Олимпиаде

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский лыжник Алексей Полторанин потерпел неудачу на дистанции 50 км классическим стилем с масс-старта на зимних Олимпийских играх-2018, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Болельщики и специалисты предсказывали Алексею Полторанину успех на марафонской лыжной дистанции классическим стилем, который является сильной стороной казахстанца. Тем не менее, в итоге все сложилось иначе.

Общая группа лыжников с самого старта постепенно стала растягиваться. Первую замену лыж большинство лидеров, в том числе Полторанин, провели после второго круга. К 20 километру гонки Алексей Полторанин и финн Иво Нисканен ушли в отрыв. Спортсмены шли вдвоем до тех пор, пока Алексей не начал отставать. В то же время, к лидерам переложился олимпийский атлет из России Александр Большунов. Остальная группа, в которой осталось не более 5-6 человек, продолжала отставать.



К 37 километру лидерами стали Нисканен, Большунов, на расстоянии 30 секунд от них держался Алексей Полторанин. Чем дальше ехали лыжники, тем сильнее отставание Полторанина росло, а группа преследователей приближалась к нему. К 45 километру группа преследователей догнала Полторанина, было видно, что он сильно устал, и у него простреливают лыжи.

Последний круг оказался для Полторанина фатальным. Он отстал от группы преследователей и продолжал терять. В итоге он приехал к финишу 15-и с отставанием от лидера на 5 минут и 15 секунд.

Олимпийским чемпионом стал финн Нисканен, показав время 2 часа 8 минут 22.1 секунда.

«Серебро» Олимпиады взял Большунов (отставание от лидера на 18.7 секунд). «Бронзу» завоевал другой олимпийский атлет из России Андрей Ларьков.