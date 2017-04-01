Казахстанцы в WhatsApp собрали средства на коляску известному блогеру

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Краудфандинг в социальных сетях набирает обороты среди казахстанцев. Одним из ярких примеров поделился сегодня известный блогер Алмаз Ержан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера вечером я вне фейсбука поведал о том, что у меня сломалась коляска. И на ней уже небезопасно передвигаться дальше. И уже вчера вечером в нашей WhatsApp -группе «Джентльмены» по инициативе админа Arman Kashkinbekov начался сбор средств мне на новую коляску. Утром вдруг неожиданно для себя читаю сообщение в группе, что в итоге там собрали денег не на одну, а на две новые коляски немецкого концерна Ottoboсk российской сборки. Теперь у меня будут две новые коляски, одна прогулочная и другая комнатная. (...) Хотел бы поблагодарить всех Джентльменов нашей группы, участвовавших в сборе», - написал на своей странице в Facebook Алмаз Ержан.

Примечательно, что инвалидная коляска, которой пользуется Алмаз сейчас, тоже была приобретена благодаря неравнодушным фейсбукчанам.

«Оказывается, страшно представить, что можно остаться без своей индивидуальной коляски. Неприятно, но только теперь я стал понимать и ощущать слово «колясочник». Я ещё помню, как объединились все фб-друзья в закрытой от меня тайной Фейсбук-группе и тихо собирали деньги мне на мою тогда ещё новую коляску. Очень горд, что за три года она своё отслужила очень достойно», - отметил А. Ержан в другом посте.

По словам блогера, впереди у него много планов.

«На такой позитивной ноте мои похождения, движения, созидание и борьба за свои права и права людей с ограниченными возможностями в Казахстане будут продолжаться», - пообещал Алмаз Ержан.