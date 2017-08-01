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Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»

Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»
15 Августа 2017 10:23 305

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр завершился конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. Первое место у сборной России, на третьем месте - представители Китая.

Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»

За десять соревновательных дней прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников, три горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента - вершину горы Эльбрус.

Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»


Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»

«До последнего дня конкурса решалась судьба медалей, ведь отрыв между командами был минимальным. Однако, нашим военнослужащим удалось собрать все свои силы на пути к вершине и завоевать «серебро» конкурса. Стоит отметить, что в этом году погодные условия были более суровыми к участникам», - рассказал начальник команды ЦСКА по горной подготовке капитан Максут Жумаев.
Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»

 

 

 

Ключевые слова: Армия,
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