Казахстанцы стали вторыми на международном конкурсе «Эльбрусское кольцо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кабардино-Балкарии в рамках Армейских международных игр завершился конкурс «Эльбрусское кольцо». Участие в состязаниях принимали команды из Казахстана, России, Китая, Марокко, Узбекистана и Ирана, сообщила пресс-служба Министерства обороны РК.

По итогам конкурса в общекомандном зачете казахстанские военнослужащие стали обладателями второго места. Первое место у сборной России, на третьем месте - представители Китая.







За десять соревновательных дней прошли маршрут протяженностью 105 км с общим перепадом 3,5 км, преодолели восемь горных перевалов, семь ледников, три горные реки, совершили восхождение на высшую точку европейского континента - вершину горы Эльбрус.













«До последнего дня конкурса решалась судьба медалей, ведь отрыв между командами был минимальным. Однако, нашим военнослужащим удалось собрать все свои силы на пути к вершине и завоевать «серебро» конкурса. Стоит отметить, что в этом году погодные условия были более суровыми к участникам», - рассказал начальник команды ЦСКА по горной подготовке капитан Максут Жумаев.

