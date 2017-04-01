Казахстанцы пробились в финальную стадию ЕВРО-2018

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана вышла в финальный турнир Чемпионата Европы-2018 по футзалу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это стало известно после окончания матча против сборной Чехии в последней игре основного отборочного раунда, проходившей в Алматы на стадионе «Алматы Арена».

Первый тайм прошел достаточно активно. Хозяева забили быстрый гол на 5-й минуте усилиями Дугласа. Ближе к середине игра выровнялась, борьба на паркете была достаточно непримиримой, опасные атаки проводили обе команды. Соперники набрали по 5 фолов, что создавало дополнительное напряжение - в футзале в ворота команды, заработавшей 6 фолов, назначается пенальти. К счастью для обоих соперников, до этого дело не дошло. А за минуту до окончания первого тайма сборная Казахстана забила второй гол в ворота чехов, отличился Михаил Першин.

Во втором тайме игроки сборной Чехии усилили давление, нередко серьезно угрожая владениям казахстанцев. В моменты атак хозяев чехи буквально грудью ложились под ноги соперников, преграждая мячу путь в ворота. За 7 минут до конца чехи выпустили пятого полевого игрока вместо вратаря. Вскоре это сыграло с чехами злую шутку. Казахстанцы поймали соперника на контратаке и Дуглас закатил мяч в незащищенные ворота.

Команда Казахстана как победитель напрямую вышла в финальную стадию, сборной Чехии, как занявшей 2 место в отборочной группе, предстоит участие в стыковых матчах.

Финальный турнир Чемпионата Европы пройдет в Словении в 2018 году.

Напомним, что сборная Казахстана на старте турнира обыграла команду Македонию 3:0, после чего разгромила сборную Дании 5:0. Мастера футзала из Чехии в первом матче с трудом сломили сопротивление команды из Дании, победив их со счетом 5:4, после чего в захватывающем поединке победили македонцев 7:3.

Чехия - Казахстан

Голы: Дуглас 4:26 (0:1), Першин 19:01 (0:2), Дуглас 38:00 (0:3)