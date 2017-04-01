Казахстанцы обыграли Китай во втором раунде Кубка Дэвиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершилось противостояние команд Казахстана и Китая во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания» Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.

Казахстан со счетом 4:1 выиграл у Китая в Кубке Дэвиса

Напомним, казахстанские теннисисты гарантировали себе выход в плей-офф Мировой группы еще по итогам трех матчей (3:0), однако капитанами команд было принято решение доиграть два оставшихся матча.



В заключительной встрече Дмитрий Попко в трех сетах переиграл Ди Ву - 6:7, 7:5, 7:6.