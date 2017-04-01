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Казахстанцы обыграли Китай во втором раунде Кубка Дэвиса

Казахстанцы обыграли Китай во втором раунде Кубка Дэвиса
9 Апреля 2017 21:27 191

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершилось противостояние команд Казахстана и Китая во втором раунде первой группы зоны «Азия/Океания» Кубка Дэвиса, сообщает Sports.kz.

Казахстан со счетом 4:1 выиграл у Китая в Кубке Дэвиса

Напомним, казахстанские теннисисты гарантировали себе выход в плей-офф Мировой группы еще по итогам трех матчей (3:0), однако капитанами команд было принято решение доиграть два оставшихся матча.

В заключительной встрече Дмитрий Попко в трех сетах переиграл Ди Ву - 6:7, 7:5, 7:6.

Ключевые слова: Спорт,
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