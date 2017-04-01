Казахстанцы купили 35 электромобилей в 2016 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2016 года в Казахстане реализовано 35 новых легковых автомобилей на электрической тяге против 32 проданных годом ранее. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Из проданных авто 25 единиц пришлось на модели Tesla Motors, 7 - на продукты марки JAC. Также в отчетный период было зарегистрировано 2 электрокара BMW и один автомобиль бренда Hyundai.

Сегмент электромобилей на рынке Казахстана практически целиком представлен премиальными моделями. Так, стоимость кроссовера Tesla Model X равна $85,5-115,5 тыс. Цена седана Tesla Model S колеблется в диапазоне от $66 до 109,5 тыс. Стартовая цена BMW i3 - $46,4 тыс. Кроссовер JAC iEV5 предлагается на рынке КНР по цене от $23 тыс.

Из 35 реализованных автомобилей 25 были зарегистрированы в Алматы, 8 - в Астане и 2 единицы - в Восточно-Казахстанской области.

На период со 2 сентября 2016 года по август 2017 года на территории Казахстана, России и Беларуси введена нулевая пошлина на импорт легковых автомобилей, оснащенных электродвигателем. Ставка утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию легкового электромобиля старше 1 года в Казахстане составляет 50% от аналогичной платы за технику на традиционном топливе. Кроме того, электромобили освобождены от уплаты транспортного налога на территории республики.

Тем не менее, действующие льготы не стали стимулом, достаточным для заметного роста спроса на автомобили, оснащенные электрическим силовым агрегатом. Электромобили остаются экзотическим продуктом в люксовом сегменте казахстанского автомобильного рынка.

Следует напомнить, что предприятия казахстанского автопрома приобрели опыт выпуска пилотных партий автомобилей на электрической тяге. Первым электромобилем казахстанской сборки стал кроссовер KIA Soul EV, выпущенный на мощностях завода «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске в конце 2014 года. В июле 2016 года пилотная партия электромобилей китайской марки JAC сошла с конвейера «СарыаркаАвтопром» в Костанае.

Как отметил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алфёров, «продажи электромобилей в Казахстане по-прежнему исчисляются символическими цифрами».

«Эта категория транспорта остается предметом роскоши, а среди покупателей моделей Tesla заметную долю занимают участники списка Forbes. Причины непопулярности электрокаров кроются не только в суровом климате на большей части территории страны и отсутствии инфраструктуры зарядных станций и сервиса. Основным барьером остается ценовой фактор. Сегодня на глобальной карте рынка электромобилей лишь полтора десятка стран. Объединяют их одно - массированные государственные субсидии, гарантированные покупателям. К примеру, в Китае государство дотирует до половины стоимости электромобиля», - отметил он.

По информации Алфёрова, Казахстан к числу государств, субсидирующих покупку электротранспорта, не относится. «И это совершенно естественно - подобную роскошь могут себе позволить главным образом экономики с наиболее высоким уровнем душевого ВВП - США, страны Северной Европы, Германия и Япония, - считает председатель правления Союза. - Технологии, вероятнее всего, позволят в перспективе переломить ситуацию. Однако даже с ростом доступности электромобили останутся транспортом, предназначенным для крупных мегаполисов с высокой плотностью населения, а потребность в передвижении на обширные расстояния, вероятнее всего, будут покрывать автомобили на углеводородном или иных альтернативных видах топлива».

ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» - отраслевой союз, объединяющий крупнейших участников автомобильной индустрии Казахстана. Учрежден в 2015 году. На долю предприятий-участников Союза приходится свыше 60% выпуска продукции казахстанского автопрома, 45% казахстанского рынка новых автомобилей и более 40% занятых в автомобильной отрасли республики.