Казахстанцы должны повышать свое правовое сознание - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы должны, прежде всего, повышать свое правовое сознание. Такое мнение высказал известный правозащитник, директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшней программной статье Президента очень большое внимание уделяется идеологической работе. Прежде всего, вся проводимая работа - конституционная реформа, экономическая модернизация - теперь напрямую связана с поднятием самосознания наших граждан. Казахстанский патриотизм ставится во главу угла. Век информационных технологий, развития интернета и социальных сетей - все это должно способствовать тому, чтобы мы наше сознание поднимали на более высокий уровень. Мы должны повышать, прежде всего, свое правовое сознание. Мы должны приближаться к стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, стремиться в число 30 самых развитых стран. Но все будет возможно, когда будет развиваться сам человеческий капитал. Необходимы развитие государственного языка, казахстанского патриотизма, любовь к своей Родине. Переход на латинский алфавит, который используется во всем мире, будет способствовать приближению к тем стандартам, которые приняты в цивилизованном мире»,- сказал Марат Башимов.