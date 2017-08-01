Казахстанцу вернули конфискованные немецкой таможней деньги на лечение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана в Германии Болат Нусупов рассказал журналистам о том, с какими случаями приходится сталкиваться дипломатам во время оказания помощи казахстанцам за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Защита свобод и прав граждан нашей страны за рубежом является одной из ключевых задач дипломатической и консульской деятельности загранпредставительств. Посольство и консульские учреждения Казахстана в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Бонне, Мюнхене и Ганновере с особой ответственностью подходят к данному вопросу. Имеется ряд примеров, когда нашим гражданам со стороны консульств была оказана правовая помощь», - рассказал Болат Нусупов на пресс-конференции в Министерстве иностранных дел РК.

Так, например, в 2016 году в сотрудники Генконсульства во Франкфурте при поддержке МИД РК оказали гражданке РК Н. Рише помощь в транспортировке ее больного мужа в Казахстан (инсульт с обширным кровоизлиянием в мозг), включая обеспечение паспортного контроля через границу и организацию спецборта. Кроме того, при содействии генконсульства гражданину РК С. Алиеву была возвращена конфискованная немецкой таможней сумма денег, предназначенная для операции по удалению у него злокачественной опухоли головного мозга.



В 2017 году в связи с отсутствием финансовых средств у родственников погибшей гражданки РК К. Каусар, консульским учреждением в Бонне при поддержке МИД РК было оказано содействие и оперативная помощь по доставке тела К. Каусар из Эссена в Алматы.

В этом году в Берлине была оказана помощь семье погибшего в результате несчастного случая гражданина РК Е. Абдрахманова в приобретении шенгенской визы, встрече и проводах в аэропорту, размещении, а также проведении мусульманского обряда.



«В целом, в период 2016-2017 годы, при согласовании с компетентными ведомствами Казахстана, консульским отделом Посольства оказано содействие в выдаче свидетельств на возвращение 13 гражданам РК», - проинформировал посол.