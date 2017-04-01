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Казахстанцев среди пострадавших от столкновения поездов в Москве нет - МЧС РФ

9 Апреля 2017 14:51 73

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцев среди пострадавших от столкновения поезда сообщением «Москва - Брест» и электрички нет. Об этом МИА "Казинформ" сообщили в Главном Управлении МЧС России по городу Москве.

Напомним, на западе Москвы произошло столкновение двух поездов: пассажирского поезда дальнего следования «Москва» - Брест и пригородного поезда «Вязьма-Москва».

В результате столкновения поездов с рельсов сошли несколько вагонов электропоезда и секция локомотива пассажирского поезда.

По последним данным, в результате транспортного происшествия за медицинской помощью обратились 50 человек, 12 из них госпитализированы в медицинские учреждения российской столицы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту столкновения двух поездов по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Как сообщалось ранее, среди пострадавших в столкновении поездов в Москве есть как граждане России, так и иностранцы.  

Ключевые слова: Происшествия, Россия,
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