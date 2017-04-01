Казахстанцев призвали пользоваться услугами автобусов официальных перевозчиков

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На сегодняшний день с учетом потребности населения в Республике Казахстан осуществляются пассажирские перевозки по 134 международным и 254 межгородским и межобластным регулярным маршрутам.Об этом информирует пресс-служба МИР РК.

«По данным маршрутам автобусы отправляются с территорий автовокзалов и автостанций (по республике функционируют 34 автовокзала и 138 автостанций), где перевозчиками обеспечивается соблюдение всех требований правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом.

В настоящее время участились случаи, когда физические лица осуществляют нелегальные перевозки пассажиров в международном, межгородском, межобластном сообщениях с неустановленных мест, таких как привокзальная площадь, на рынках и стихийных стоянках.

Зачастую эти перевозки осуществляются с нарушением транспортного законодательства»¸- отметили в пресс-службе министерства.

В частности, не обеспечивается прохождение обязательного предрейсового медицинского осмотра водителей, техническое состояние автобусов не соответствует необходимым нормам для перевозки пассажиров, не соблюдается режим труда и отдыха водителей, отсутствуют разрешительные документы, лицензия на перевозку пассажиров.

Таким образом, данные перевозчики не могут обеспечить соответствующую безопасность пассажиров, а при возникновении страховых случаев при ДТП не могут возместить ущерб.



В этой связи, Комитет транспорта МИР РК в целях личной безопасности, при выборе автобусов рекомендует пользоваться услугами официальных перевозчиков, соблюдающих все требования отечественного законодательства.