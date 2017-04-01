Казахстанцам предложили с помощью общественных советов устранять коррупционные риски

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанцам предложили с помощью участия в комиссиях общественных советов устранять коррупционные риски, сообщает пресс-служба антикорруцпионного ведомства.

«Принимая во внимание приоритетность профилактической работы в борьбе с коррупцией, карательные меры мы, как правило, применяем только в исключительных случаях, когда превенция себя исчерпывает. Наша цель - за счет антикоррупционного просвещения и устранения причин и условий коррупции не допустить совершения госслужащими коррупционных преступлений и их последующего осуждения. Таким образом, объединение совместных усилий в этой работе позволит более эффективно обеспечить общественную безопасность. Именно площадка общественных советов должна служить одним из инструментов своевременного устранения коррупционных рисков и недопущения коррупционных преступлений», - отметил в своем выступлении заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на совещании по вопросам усиления роли общественных советов государственных органов.

На совещании также говорили о неиспользованном до настоящего момента потенциале общественных советов. По словам участников мероприятия, сегодня общественные советы могут стать весомым инструментом превенции коррупции. Также участники совещания отметили, что в современных реалиях ставку необходимо делать на сильное и проактивное гражданское общество.