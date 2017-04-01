Казахстанцам нужно собственное понимание успеха - политолог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Политолог Талгат Калиев в интервью корреспонденту Казинформа» прокомментировал программную статью Президента Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

«Последние несколько лет у нас в обществе постоянно возникали дискуссии на тему самоопределения нашей нации, народа, куда нам двигаться, какие должны быть нравственные, культурные ориентиры. И Глава государства ответил в статье на этот социальный запрос», - говорит он.

Он отметил, что в статье предлагаются как общие идеи, так и алгоритм их достижения. «Есть четкий план, как двигаться. Мало еще обозначить цель, надо обозначить путь, по которому нужно идти. Внедрение новых стандартов в нашей культуре и модернизация наших традиций... Наш народ веками накопил много позитивного, что может стать нашим общенациональным достоянием, но есть и архаичное, от которого нужно избавляться, не задумываясь, проводить ревизию ценностей. Мы должны быть интересны миру именно как уникальный народ с собственной культурой, с собственными уникальными традициями, узнаваемым обликом, четкими характеристиками», - считает Талгат Калиев.

«Я думаю, большой интерес вызовет перевод 100 учебников на казахский язык. Это тоже прогрессивный шаг, потому что популяризация языка должна идти через создание качественного контента. Образование на казахском языке должно быть самым качественным и прогрессивным, отвечающим лучшим мировым стандартам», - говорит эксперт.

Поручение Президента - разработать казахский алфавит на латинице - политолог назвал «цивилизованным шагом». «У нас есть диаспоры за рубежом. Есть определенная ментальная оторванность, они (соотечественники) не могли быть интегрированы в культурное пространство, поскольку не знали кириллицу. Это поможет объединить казахское информационное культурное пространство», - говорит он. По его словам, это и решит вопрос развития английского языка в Казахстане. «На самом деле для детей, которые сегодня с детства изучают английский язык, этот алфавит будет привычным, у них он не вызовет абсолютно никаких неудобств. А для старшего поколения будет предусмотрен определенный адаптационный период», - говорит он.

Политолог отметил, за свою историю казахи неоднократно меняли алфавит, переходили с арабской графики на латиницу, затем на кириллицу. «И мы не утратили ничего в этом процессе, если переход буде проходить взвешенно и последовательно, то я думаю, что язык только приобретет», - считает Талгат Калиев.

По словам политолога, у казахстанцев должно быть собственное понимание успеха. У нас есть традиции, которых не нужно стесняться, нужно их развивать, культивировать. «В тоже время культура должна иметь современный облик. Она должна уметь противостоять проникновению чужих идеологий, чужих религиозных культов. У нас много культурного наследия, которым мы не занимались на серьезном уровне. К примеру, вопрос сакральной географии. Он очень важен. Молодые должны знать собственную историю, собственные корни», - отметил политолог.