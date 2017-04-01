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Казахстанца назвали лучшим боксёром турнира в Болгарии

Казахстанца назвали лучшим боксёром турнира в Болгарии
9 Апреля 2017 00:35 110

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодёжная сборная команда Казахстана под руководством старшего тренера Галымбека Кенжебаева возвращается из Софии, с турнира памяти Эмиля Жечева, завоевав три золотые,одну серебряную и три бронзовые награды. 

Как сообщили в Казахстанской федерации бокса, золотые медали завоевали Саматали Толтаев (60), Санатали Толтаев (64) и Ермахан Жакпеков (69).

Саматали назван лучшим боксёром турнира.

Оралбай Нурбек (75) завоевал в Софии серебро, Айбек Досанов (52), Нигметолла Молдашев (56) и Нурдаулет Уланулы (+91) привезут домой бронзовые медали. Итого у наших молодых боксёров семь медалей.

Команда Казахстана заняла на турнире первое место - второе у россиян, третье - у азербайджанцев.

 

Ключевые слова: Спорт,
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