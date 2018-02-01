Казахстан завоевал первую медаль ЧА-2018 по борьбе
27 Февраля 2018 19:21 403
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский борец греко-римского стиля Корлан Жаканша (весовая категория до 55 кг) принес казахстанской сборной первую медаль чемпионата Азии-2018, который проходит в Бишкеке, сообщает СИА «SPORTINFORM».
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В матче за бронзовую медаль Жаканша одолел китайца Лигуо Као - 7:4 .
Впереди еще четыре схватки за бронзовые медали ЧА с участием наших соотечественников, в которых выступят Мейрамбек Айнагулов (63 кг), Максат Ережепов (77 кг), Хусейн Муцольгов (87 кг) и Антон Савенко (до 130 кг).
Ключевые слова: Спорт,
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