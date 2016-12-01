Казахстан завершил год в ТОП-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпущен обновленный рейтинг-лист сборных команд FIFA, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским релизом рейтинга потеряла одну строчку, опустившись на 98-ю позицию.



Первую тройку по-прежнему составляют Аргентина, Бразилия и Германия.



Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):



1 (1). Аргентина - 1634 очка



2 (2). Бразилия - 1544



3 (3). Германия - 1433



4 (4). Чили - 1404



5 (5). Бельгия - 1368



6 (6). Колумбия - 1345



7 (7). Франция - 1305



8 (8). Португалия - 1229



9 (9). Уругвай - 1187



10 (10). Испания - 1166



30 (29). Украина - 804



56 (55). Россия - 592



62 (62). Узбекистан - 563

74 (74). Беларусь - 470



86 (87). Армения - 412



90 (90). Азербайджан - 386



98 (97). Казахстан - 354



105 (106). Литва - 324



111 (112). Латвия - 304



116 (122). Эстония - 285



118 (119). Грузия - 281



122 (124). Кыргызстан - 265



129 (131). Таджикистан - 231



142 (143). Туркменистан - 200



164 (162). Молдова - 138.