Казахстан завершил год в ТОП-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпущен обновленный рейтинг-лист сборных команд FIFA, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским релизом рейтинга потеряла одну строчку, опустившись на 98-ю позицию.
Первую тройку по-прежнему составляют Аргентина, Бразилия и Германия.
Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):
1 (1). Аргентина - 1634 очка
2 (2). Бразилия - 1544
3 (3). Германия - 1433
4 (4). Чили - 1404
5 (5). Бельгия - 1368
6 (6). Колумбия - 1345
7 (7). Франция - 1305
8 (8). Португалия - 1229
9 (9). Уругвай - 1187
10 (10). Испания - 1166
30 (29). Украина - 804
56 (55). Россия - 592
62 (62). Узбекистан - 563
74 (74). Беларусь - 470
86 (87). Армения - 412
90 (90). Азербайджан - 386
98 (97). Казахстан - 354
105 (106). Литва - 324
111 (112). Латвия - 304
116 (122). Эстония - 285
118 (119). Грузия - 281
122 (124). Кыргызстан - 265
129 (131). Таджикистан - 231
142 (143). Туркменистан - 200
164 (162). Молдова - 138.
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