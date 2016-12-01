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Казахстан завершил год в ТОП-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA

Казахстан завершил год в ТОП-100 сильнейших сборных мира в рейтинге FIFA
22 Декабря 16:33 240

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выпущен обновленный рейтинг-лист сборных команд FIFA, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана по сравнению с ноябрьским релизом рейтинга потеряла одну строчку, опустившись на 98-ю позицию.


Первую тройку по-прежнему составляют Аргентина, Бразилия и Германия.

Рейтинг FIFA (на 22 декабря 2016 года):

1 (1). Аргентина - 1634 очка

2 (2). Бразилия - 1544

3 (3). Германия - 1433

4 (4). Чили - 1404

5 (5). Бельгия - 1368

6 (6). Колумбия - 1345

7 (7). Франция - 1305

8 (8). Португалия - 1229

9 (9). Уругвай - 1187

10 (10). Испания - 1166

30 (29). Украина - 804

56 (55). Россия - 592

62 (62). Узбекистан - 563
74 (74). Беларусь - 470

86 (87). Армения - 412

90 (90). Азербайджан - 386

98 (97). Казахстан - 354

105 (106). Литва - 324

111 (112). Латвия - 304

116 (122). Эстония - 285

118 (119). Грузия - 281

122 (124). Кыргызстан - 265

129 (131). Таджикистан - 231

142 (143). Туркменистан - 200

164 (162). Молдова - 138.

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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