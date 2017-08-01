Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх  

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В подмосковном «Алабино» завершились Армейские международные игры - 2017. Сборная команда Вооруженных сил Республики Казахстан завоевала третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира, сообщила пресс-служба Минобороны РК.

По итогам соревнований по полевой, воздушной, и морской выучке первое место заняла команда Российской Федерации, на почетном втором сборная команда Китайской Народной Республики.









За честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись более 350 военнослужащих. Команда Казахстана по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. Всего в «копилке» у нашей сборной 3 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.











В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. Глава военного ведомства отметил, что «нынешние международные игры отличились особым содержанием и грандиозным масштабом, став новым символом дружбы, международного сотрудничества, мира и солидарности».









Триумфом выступления казахстанской сборной на АрМИ-2017 стал финальный заезд конкурса «Танковый биатлон», где наши танкисты с результатом 1 час 45 минут 41 секунда уверенно заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления на базовой модели танка Т-72.









Также следует отметить победу старшего сержанта батареи войсковой части 97616 Орынбека Сандыбекова, который стал безоговорочным двукратным чемпионом главной номинации конкурса «Воин Содружества».







В настоящее время Армейские международные игры по праву приобрели высокий статус в международном военном сообществе. В 2017 году в программу Игр вошли пять новых конкурсов - «Соревнования расчетов БПЛА», «Воин Содружества», «Дорожный патруль», «Страж порядка» и «Военное ралли». С каждым годом совершенствуется формат соревнований, расширяется география участников, тем самым являясь важнейшим фактором укрепления и развития дружественных взаимоотношений между странами.



