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Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх

Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх
14 Августа 2017 08:56 385

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В подмосковном «Алабино» завершились Армейские международные игры - 2017. Сборная команда Вооруженных сил Республики Казахстан завоевала третье общекомандное место среди 150 армейских команд из 28 стран мира, сообщила пресс-служба Минобороны РК. 

По итогам соревнований по полевой, воздушной, и морской выучке первое место заняла команда Российской Федерации, на почетном втором сборная команда Китайской Народной Республики.


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 
Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх  

За честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись более 350 военнослужащих. Команда Казахстана по праву признана организаторами одной из самых представительных, члены судейской коллегии игр отметили высокий уровень подготовленности, профессионализм и боевую выучку военнослужащих ВС РК. Всего в «копилке» у нашей сборной 3 золотых, 7 серебряных, 5 бронзовых медалей.


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 
Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 
Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 

В торжественной церемонии закрытия Игр принял участие министр обороны РК генерал-полковник Сакен Жасузаков. Глава военного ведомства отметил, что «нынешние международные игры отличились особым содержанием и грандиозным масштабом, став новым символом дружбы, международного сотрудничества, мира и солидарности».


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 
Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 

Триумфом выступления казахстанской сборной на АрМИ-2017 стал финальный заезд конкурса «Танковый биатлон», где наши танкисты с результатом 1 час 45 минут 41 секунда уверенно заняли второе место, показав высокий профессионализм и мастерство управления на базовой модели танка Т-72.


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх

Также следует  отметить победу старшего сержанта батареи войсковой части 97616 Орынбека Сандыбекова, который стал безоговорочным двукратным чемпионом главной номинации конкурса «Воин Содружества».


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 

В настоящее время Армейские международные игры по праву приобрели высокий статус в международном военном сообществе. В 2017 году в программу Игр вошли пять новых конкурсов - «Соревнования расчетов БПЛА», «Воин Содружества», «Дорожный патруль», «Страж порядка» и «Военное ралли». С каждым годом совершенствуется формат соревнований, расширяется география участников, тем самым являясь важнейшим фактором укрепления и развития дружественных взаимоотношений между странами. 


Казахстан занял третье общекомандное место на Армейских международных играх 

Ключевые слова: Армия,
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