Казахстан является сверкающей звездой среди других тюркоязычных стран - эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Кыргызско-турецкого международного университета «Манас» имени Ч.Айтматова, профессор Себахаттин Балжи прокомментировал конституционную реформу в Казахстане.

По его словам, Казахстан, учитывая его географические особенности, достиг за 25 лет независимости огромных успехов, и главным показателем этого успеха является тот факт, что Казахстан вошел в состав Совета Безопасности ООН, а также достижения в области новых технологий, организация ЭКСПО.



«Я внимательно ознакомился с Посланием Президента Нурсултана Назарбаева и с уверенностью могу сказать, что данное Послание является стратегией развития страны, планом работы для всех, в нем четко описаны 5 шагов развития. Данная стратегия написана человеком, который хорошо знает мир и ведет своей народ к успеху. И точка опоры здесь - единство и сплоченность казахского народа. Как нам известно, Казахстан является многонациональной страной, где живут представители более 100 национальностей и Президент Казахстана добился таких успехов, что весь народ живет мирно, и это отличный показатель», - отметил президент Кыргызско-турецкого международного университета «Манас» имени Ч.Айтматова, профессор Себахаттин Балжи.



Ректор Университета «Манас» особо подчеркнул, что «Казахстан, поставивший себе цель войти в число 30 развитых стран, является сверкающей звездой, отличающей его среди других тюркоязычных стран».