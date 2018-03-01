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Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке

6 Марта 2018 13:58 739
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Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 30 медалей (12 золотых, 12 серебрянных и 9 бронзовых) и первое место в общем зачете завоевала сборная Казахстана на чемпионате Азии по грэпплингу, прошедшем в городе Бишкек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации грэпплинга РК.

Казахстанцы оставили позади своих основых конкурентов: хозяев турнира сборную Кыргызстана (2 место) и сборную Ирана (3 место).

Напомним, 5 марта в столице Кыргызстана в городе Бишкек прошел чемпионат Азии по грэпплингу и грэпплингу ги среди мужчин и женщин. Данный чемпионат впервые проходил с олимпийскими дисциплинами (греко-римская и вольная борьба) под эгидой Всемирной Ассоциации борьбы UWW.

Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке

В прошлом году, на чемпионате Азии в Астане, наши палуаны завоевали более сорока медалей и первое место в общем зачете. Таким образом, сборная Казахстана сохранила за собой лидерство на Азиатском континенте.

В сентябре 2018 года в Астане впервые пройдет чемпионат мира по грэпплингу. Подготовка и отбор к данному масштабному состязанию идет полным ходом.

Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке
Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке
Казахстан взял первое место на ЧА по грэпплингу в Бишкеке

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Ключевые слова: Спорт,
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