Казахстан выступил с инициативой создания Экспертного совета РК-КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - На четвертом заседании Клуба друзей Казахстана в Китае заместитель министра иностранных дел РК Акылбек Камалдинов выступил с инициативой создания Экспертного совета между мозговыми центрами двух стран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.

«В целях обсуждения вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня мы предлагаем создать Экспертный совет между мозговыми центрами Казахстана и Китая, который будет работать в качестве постоянного институционального механизма для выработки предложений по дальнейшему углублению стратегического партнерства», - сказал он.

Дипломат также сообщил, что, учитывая важность и значимость в двусторонних отношениях инициативы «Экономического пояса Шелкового пути», казахстанская сторона планирует организовать в 2018 году крупную международную конференцию в Астане, посвященную пятилетию китайской инициативы «Один пояс, один путь», с участием многих мировых «мозговых центров.



Напомним, 20 декабря 2017 года МИД РК наградил медалями членов Клуба друзей Казахстана в Китае.