Казахстан возглавил переговоры ВТО в области торговли услугами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 7 марта в ходе заседания Генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) кандидатура Республики Казахстан утверждена на пост председателя Специальной сессии Совета ВТО по торговле услугами. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Избрание Казахстана на такой ответственный пост свидетельствует о доверии со стороны государств-членов ВТО реформам, проводимым под руководством Президента Нурсултана Назарбаева с целью создания благоприятного инвестиционного климата и развития рынка услуг в Казахстане», - отмечается в сообщении.

По словам Постоянного представителя Казахстана при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжановой, при вступлении в ВТО страна приняла значительные обязательства по поэтапной либерализации отечественного рынка услуг для доступа иностранных компаний в таких ключевых секторах экономики, как финансовые, телекоммуникационные и энергетические услуги.

В этом контексте в ходе своего председательства Казахстан будет стремиться к созданию равных конкурентных условий в отношении недавно вступивших стран и будет способствовать принятию странами-основателями ВТО обязательств по дальнейшей либерализации сферы услуг.

Следует отметить, что рынок услуг имеет большое значение для развития экономики стран-членов ВТО. Так, в мировом ВВП доля услуг составляет 70%. В 2017 году в структуре ВВП Казахстана доля сектора услуг заняла более 57%.

Специальная сессия Совета по торговле услугами отвечает за координацию переговорного процесса по дальнейшей либерализации условий доступа на рынок услуг стран-членов ВТО.

В частности, в рамках Совета проводятся переговоры по таким вопросам, как: упрощение процедур торговли услугами, включая процедуры выдачи разрешений и лицензий компаниям-поставщикам услуг; регулирование сферы электронной торговли; правила проведения государственных закупок и предоставления субсидий в сфере услуг и другие.