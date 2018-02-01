Казахстан входит в число стран с низкой распространенностью ВИЧ
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан входит в число стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Центра по профилактике и борьбе со СПИД.
«Казахстан в мировом рейтинге глобальной конкурентоспособности входит в группу стран с низкой распространенностью ВИЧ-инфекции. Распространенность в возрастной группе 15-49 лет в Казахстане составляет 0,2% при среднемировом - 1,6%», - уточняет пресс-служба.
По данным республиканского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, за 5 лет в Казахстане в три раза снизились темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции. За последние 10 лет смертность ВИЧ-положительных людей уменьшилась в 2,6 раза, а количество случаев передачи ВИЧ от матери ребенку удалось снизить в 4 раза. За последние 10 лет охват тестированием на ВИЧ в стране вырос в 2,5 раза - каждый шестой житель страны знает свой ВИЧ-статус.
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