Казахстан - в тройке лучших на Армейских международных играх

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана завоевали второе место в международном конкурсе «Страж порядка» на Армейских международных играх, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.





Конкурс, прошедший на подмосковном полигоне Алабино, состоял из четырех этапов и включал стрельбу из штатного стрелкового оружия, преодоление полосы препятствий, гонку патрульного наряда с использованием служебных автомобилей, а также командную гонку по преодолению естественных преград. В течение нескольких дней военнослужащие демонстрировали профессиональное мастерство и умение действовать в экстремальных ситуациях.





Следует отметить успешные выступления казахстанских воинов. На этапе «Огневой рубеж» лучшим стал Аскар Онер, в итоге получивший приз как лучший военный полицейский. На этапе «Преодоление полосы препятствий» победу одержал лейтенант Султан Баймуханбетов. По результатам этапа «Гонка патрульного наряда» 2-е место занял расчет в составе старшего лейтенанта Есбола Канлибаева, лейтенанта Мади Мукажанова, младшего сержанта Серика Жусанова и ефрейтора Рината Тусупова.





Конкурс «Страж порядка» впервые проводился в рамках Армейских международных игр.





Как сообщает ТАСС, по результатам Армейских международных игр - 2017 рейтинг стран в неофициальном медальном зачете выглядит следующим образом: первое место - Российская Федерация, второе место - Китайская Народная Республика, третье место - Республика Казахстан. В десятку лидеров также вошли Белоруссия, Азербайджан, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла и Иран.





Российские военные заняли первые места в 19 конкурсах, китайские - в семи, казахстанские - в трех. В нескольких конкурсах первые места разделили между собой две сборные. Всего для награждения участников Игр в 28 конкурсах подготовили более 2,5 тыс. медалей.





Церемония закрытия Армейских международных игр - 2017 завершилась в субботу вечером в подмосковном Алабино праздничным концертом и салютом.



Армейские игры в этом году проводились на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая, а также в акваториях Японского, Каспийского и Черного морей с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.



