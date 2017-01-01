Казахстан в СБ ООН намерен отстаивать интересы стран Центральной Азии - Абдрахманов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В заключительный день рабочей поездки министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова в Нью-Йорк состоялась его встреча с постпредами стран Центральной Азии и Афганистана при ООН.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел РК.

На мероприятии глава казахстанского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в статусе непостоянного члена СБ ООН, впервые в истории ООН представляющего наш обширный регион в Совбезе, Казахстан намерен отстаивать общие интересы всех стран Центральной Азии. В частности, он отметил, что без фундаментального решения ключевых проблем Афганистана невозможно обеспечить долгосрочную стабильность и безопасность в нашей части мира.

В свою очередь дипломаты государств региона выразили поддержку планам Казахстана по продвижению центральноазиатских интересов через членство в СБ ООН и подтвердили приверженность продолжению соответствующего конструктивного взаимодействия на политическом и экспертном уровнях. Кроме того, на встрече была озвучена положительная оценка Политического обращения Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности ООН.

В ходе визита состоялись также двусторонние рабочие встречи К. Абдрахманова с главами внешнеполитических ведомств Италии, Швеции, Эфиопии, Польши и Латвии, заместителем министра иностранных дел Великобритании, на которых состоялся плодотворный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и повестки дня ООН.

В целом, первая международная поездка вновь назначенного министра иностранных дел Казахстана позволила содержательно представить планы Астаны как ответственного члена Совета Безопасности ООН, готового вносить свой качественный вклад в деятельность этого важнейшего политического органа по поддержанию мира и стабильности в глобальном масштабе, а также укрепить контакты с новым руководством секретариата ООН, внешнеполитических ведомств и делегаций государств-членов, в том числе входящих в СБ.