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Казахстан в медальном зачете Олимпиады - итоги последнего дня

25 Февраля 2018 14:45 845
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Казахстан в медальном зачете Олимпиады - итоги последнего дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам последнего соревновательного дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана, наряду с Латвией и Лихтенштейном, находится на 28 месте в общекомандном медальном зачете, сообщает МИА «Казинформ». 

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В копилке сборной лишь одна медаль - бронза, которую завоевала в могуле Юлия Галышева.

Сегодня прошли соревнования по лыжному спорту среди женщин - гонка с массовым стартом на 30 км, Казахстан представили Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина. В масс-старте на 30 км классическим стилем Коломина финишировала 33-й, Тюленева 32-й, а Шевченко 31-й.

По информации, размещенной на официальном сайте Игр в Пхенчхане, в первой пятерке сборных - Норвегия с 39 медалями (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), а также Германия с 31 медалями (14-10-7), Канада с 29 медалями (11-8-10), США с 23 медалями (9-8-6), и Нидерланды с 20 медалями (8-6-6). 

Напомним, казахстанцы на Олимпиаде в Пхенчхане представляли страну в 9 видах спорта. Олимпиада проходила по 15 видам спорта, разыгрывались 102 комплекта медалей.

Церемония закрытия Зимней Олимпиады-2018 состоится сегодня, 25 февраля.


Фото:Даниар Майлыбаев

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Ключевые слова: КАЗМЕДИА, Спорт, Олимпиада,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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