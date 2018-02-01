Казахстан в медальном зачете Олимпиады - итоги последнего дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам последнего соревновательного дня Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) сборная Казахстана, наряду с Латвией и Лихтенштейном, находится на 28 месте в общекомандном медальном зачете, сообщает МИА «Казинформ».

В копилке сборной лишь одна медаль - бронза, которую завоевала в могуле Юлия Галышева.



Сегодня прошли соревнования по лыжному спорту среди женщин - гонка с массовым стартом на 30 км, Казахстан представили Анна Шевченко, Валерия Тюленева и Елена Коломина. В масс-старте на 30 км классическим стилем Коломина финишировала 33-й, Тюленева 32-й, а Шевченко 31-й.

По информации, размещенной на официальном сайте Игр в Пхенчхане, в первой пятерке сборных - Норвегия с 39 медалями (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых), а также Германия с 31 медалями (14-10-7), Канада с 29 медалями (11-8-10), США с 23 медалями (9-8-6), и Нидерланды с 20 медалями (8-6-6).

Напомним, казахстанцы на Олимпиаде в Пхенчхане представляли страну в 9 видах спорта. Олимпиада проходила по 15 видам спорта, разыгрывались 102 комплекта медалей.



Церемония закрытия Зимней Олимпиады-2018 состоится сегодня, 25 февраля.



Фото:Даниар Майлыбаев