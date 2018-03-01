Казахстан увеличил выпуск мяса и молока

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане снизились объемы производства мяса птицы и свинины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В животноводстве выпуск продукции увеличился на 3,9% (1,8 трлн. тенге), в том числе мяса на 5,9%, молока - на 3%, яиц - на 7,3%. Отмечается увеличение поголовья основных видов животных в среднем на 5%. При этом доля племенного поголовья КРС выросла до 11% (7,7% - в 2010 году). Вместе с тем не достигнуты показатели по объему производства мяса птицы, свинины и комбинированных кормов», - сказал вице-министр сельского хозяйства Арман Евнииев на заседании Правительства.

По его словам, причиной недостижения показателя по свинине является снижение численности поголовья свиней в сельхозформированиях на 7,5% (доля содержания свиней составляет 41% от общего поголовья). В свою очередь, данный факт произошел из-за спада покупательской заинтересованности в употреблении свинины, отсутствия продуктивного племенного поголовья.

«По мясу птицы - акиматы Акмолинской, Южно-Казахстанской и Атырауской областей не достигли плановых показателей», - добавил он.

Арман Евниев пояснил, что по показателю производства комбинированных кормов имеются расхождения между данными акиматов областей и Комитета по статистике.

«Так, план по данному показателю составляет 1,4 млн. тонн. При этом, по данным Комитета по статистике, в 2017 году произведено 981 тысяч тонн комбинированных кормов, тогда как по информации акиматов областей произведено 1,8 млн. тонн комбинированных кормов. Министерством направлено письмо в адрес акиматов областей по устранению данного пробела», - добавил он.