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Казахстан утвердил план запусков с космодрома Байконур в 2017 году

Казахстан утвердил план запусков с космодрома Байконур в 2017 году
28 Декабря 2016 09:53 138

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством  РК утвержден план запусков космических аппаратов и испытательных пусков ракет с космодрома Байконур на 2017 год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу  Министерства оборонной и космической промышленности.

В соответствии с планом, в рамках Федеральной космической программы России в 2017 году с космодрома Байконур будет произведено 17 пусков ракет-носителей, в том числе два в интересах Министерства  обороны РФ.

В течение предстоящего года запланировано 8 стартов ракет-носителей «Союз», которые выведут на орбиты 4 транспортных пилотируемых корабля «Союз МС», 3 транспортных грузовых корабля «Прогресс МС» и один спутник ДЗЗ «Канопус В- ИК».

Следующий по количеству пусков -  ракета-носитель «Протон-М». В 2017 году намечено 7 пусков ракет-носителей «Протон-М», в числе которых 2 военных запуска. Среди космических аппаратов, которые будут доставлены на заданные орбиты, навигационное обеспечение для российской группировки  «Глонасс», многоцелевой лабораторный модуль,  коммерческие запуски телекоммуникационных космических аппаратов разных стран мира.

В плане запусков с космодрома Байконур  в 2017 году есть два пуска ракеты-носителя «Зенит», которые предназначены для запуска телекоммуникационного спутника «Ангосат» и украинского космического аппарата «Лыбидь».

Что касается программы  запусков с Байконура в уходящем году, то она была досрочно завершена.  Согласно приведенной статистике, в 2016 году с космодрома Байконур состоялось 11 пусков ракет-носителей.

 

 

 

Ключевые слова: Байконур, Освоение космоса,
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