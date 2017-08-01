Казахстан способен обучить 170 тысяч иностранных студентов - Тимур Сулейменов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительство определило услуги образования и медицины Казахстана в так называемую перспективную «экспортную корзину», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Образование. Казахстан способен обучить 170 тысяч иностранных студентов. На сегодня 9 казахстанских вузов вошли в рейтинг QS и заняли от 275 до +701 места», - рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сегодня на заседании Правительства.

Касательно услуг медицины, министр напомнил, что в Астане созданы современные клиники, относящиеся к АО «Национальный медицинский холдинг», на базе которого были развиты кардиохирургические и нейрохирургические компетенции.

«В медицинских центрах оказывают высокотехнологичные услуги, соответствующие международному уровню. Пять казахстанских медицинских центров Национального медицинского холдинга прошли международную аккредитацию JCI. Казахстан вошел в число 22 стран мира, которые проводят высокотехнологичные операции на открытом сердце. На сегодня более 20 тысяч иностранных пациентов получают помощь в казахстанских медицинских учреждениях», - добавил он.

По словам министра, перспективная «экспортная корзина» предусмотрена в утвержденной Правительством программе «Национальная экспортная стратегия».

«Программа отвечает на три ключевых вопроса: что экспортировать? Куда экспортировать? Как экспортировать? Так, в рамках проведенного исследования, исходя из потребностей перспективных рынков сбыта и сравнительных преимуществ Казахстана, определена перспективная «экспортная корзина». Отбор товаров происходил на основе анализа потребности приоритетных рынков сбыта, наличия производства в Казахстане или потенциала для его развития», - сообщил министр.

Помимо услуг образования и медицины, Казахстан, по словам разработчиков, может экспортировать финансы и деловые услуги, услуги в сфере туризма, космические услуги и испытания космических аппаратов.