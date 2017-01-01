Казахстан сокращает добычу урана на 10%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Аскар Жумагалиев объявил сегодня о том, что в связи с длительным восстановлением на урановом рынке планируемая добыча урана в Республике Казахстан на 2017 год будет снижена приблизительно на 10%.

Как сообщили в пресс-службе нацкомпании, сокращение составит свыше 2000 тонн урана (более 5 миллионов фунтов U3O8) от планового производства 2017 года. В целом, это равняется 3% от общей мировой добычи урана (основано на данных UxC Consulting 2015 года).

Добыча урана в Казахстане осуществляется дочерними и совместными предприятиями АО «НАК «Казатомпром» вместе с зарубежными партнерами. Точные объемы производства для каждого рудника и совместного предприятия определены и утверждены соответствующими решениями управляющих органов. При этом сокращаемый объем продукции в разных добычных предприятиях отличается, но общий суммарный показатель по группе компаний не превышает 10%. Эти решения приняты, основываясь на текущем перенасыщении уранового рынка. Также эти корректировки уровня производства соответствуют положениям соглашений Казахстана по недропользованию, которые регулируют каждое предприятие.

Председатель Правления АО «НАК Казатомпром» Аскар Жумагалиев отметил: «В то время как перспективы ядерной энергетики продолжают расти все так же уверенно, как это было в течение многих лет, в ближайшем будущем реалиями уранового рынка будет перенасыщение. АО «НАК «Казатомпром» и его партнерам по совместным предприятиям пришлось принять ответственные решения в свете этих проблем на рынке. Будет лучше для наших акционеров и стейкхолдеров, чтобы эти стратегические казахстанские ресурсы на некоторое время оставались в недрах земли, чем были бы использованы в текущей ситуации перенасыщенного рынка. Уран будет реализован при более благоприятной ситуации на рынке в ближайшие годы».



АО «НАК «Казатомпром», даже с учетом этих сокращений, остается мировым лидером по добыче урана и продолжит поддерживать рост ядерной энергетики по всему миру. Данное стратегическое решение никак не повлияет на выполнение контрактных обязательств компании перед клиентами.

АО «НАК «Казатомпром» - национальный оператор Казахстана по экспорту урана и его соединений, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций, специального оборудования, технологий и материалов двойного назначения. Основными направлениями деятельности компании являются: геологоразведка, добыча урана; производство продукции ядерного топливного цикла; производство конструкционных материалов; энергетика; наука; социальное обеспечение и подготовка кадров. «Казатомпром» является активным участником программы развития возобновляемой энергетики в Республике Казахстан. На сегодняшний день в компании работает свыше 26 000 человек. «Казатомпром» входит в число ведущих уранодобывающих компаний мира.