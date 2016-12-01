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Казахстан согласовал полёты в Астану и Алматы из «Жуковского» - СМИ

Казахстан согласовал полёты в Астану и Алматы из «Жуковского» - СМИ
26 Декабря 2016 14:50 200

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Власти Казахстана согласовали рейсы российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из подмосковного аэродрома Жуковский в Астану и Алматы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Министерство транспорта России.

«Авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании "Уральские авиалинии" на маршруты Жуковский - Астана и Жуковский - Алматы. Такая договорённость достигнута в результате продолжительного переговорного процесса», - рассказал руководитель пресс-службы Минтранса РФ Тимур Хикматов.

По его словам, в письме от профильного ведомства Казахстана говорится о выполнении по этим маршрутам семи рейсов в неделю двумя авиаперевозчиками.

 

 

Ключевые слова: Казахстан и Россия, Транспорт,
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