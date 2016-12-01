Казахстан ратифицировал соглашение стран СНГ в области предупреждения ЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу, правовую основу сотрудничества стран в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства и законодательство каждой из сторон. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или появления угрозы ее возникновения на территории одной из сторон эта страна может обратиться с запросом о предоставлении помощи к другой стороне или сторонам. Стороны оказывают друг другу помощь в соответствии со своими возможностями и на основе добровольности. Условия предоставления помощи определяются в каждом конкретном случае по договоренности запрашивающей и предоставляющей сторон.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом Закона:

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенное в Бурабае 16 октября 2015 года.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 22 декабря 2016 года

№ 30-VI ЗРК