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Казахстан ратифицировал соглашение стран СНГ в области предупреждения ЧС

27 Декабря 2016 12:00 49

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Согласно документу, правовую   основу   сотрудничества   стран   в    области предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных   ситуаций   составляют общепризнанные принципы и нормы международного права, международные обязательства  и  законодательство  каждой  из  сторон. В случае возникновения чрезвычайной ситуации или  появления угрозы ее возникновения на территории одной из сторон  эта  страна может обратиться  с  запросом  о  предоставлении  помощи  к  другой стороне или сторонам. Стороны оказывают  друг  другу  помощь  в  соответствии  со своими  возможностями   и   на   основе   добровольности.   Условия предоставления помощи определяются в каждом  конкретном  случае  по договоренности запрашивающей и предоставляющей сторон.

Предлагаем вам ознакомиться с полным текстом Закона:

 

Закон Республики Казахстан  

О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

 

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, совершенное в Бурабае 16 октября 2015 года.

  

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 22 декабря 2016 года

№ 30-VI ЗРК

 

 

Ключевые слова: СНГ,
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