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Казахстан ратифицировал соглашение о создании Банка низкообогащенного урана

27 Декабря 2016 11:56 48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан».

Согласно документу, МАГАТЭ создает в Казахстане банк низкообогащенного урана. При этом организация самостоятельно будет нести расходы по приобретению, доставке и  содержанию низкообогащенного урана. В свою очередь Казахстан будет нести ответственность за хранение указанных материалов.

Предлагаем ознакомиться с полным текстом Закона:

Закон Республики Казахстан  

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан

 

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан, совершенное в Астане 27 августа 2015 года.

  

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 22 декабря 2016 года

№ 31-VI ЗРК

 

 

Ключевые слова: Президент Казахстана,
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