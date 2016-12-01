Казахстан ратифицировал соглашение о создании Банка низкообогащенного урана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан».

Согласно документу, МАГАТЭ создает в Казахстане банк низкообогащенного урана. При этом организация самостоятельно будет нести расходы по приобретению, доставке и содержанию низкообогащенного урана. В свою очередь Казахстан будет нести ответственность за хранение указанных материалов.

Предлагаем ознакомиться с полным текстом Закона:

Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным агентством по атомной энергии о создании Банка низкообогащенного урана Международного агентства по атомной энергии в Республике Казахстан, совершенное в Астане 27 августа 2015 года.

Президент Республики Казахстан Н. НАЗАРБАЕВ

Астана, Акорда, 22 декабря 2016 года

№ 31-VI ЗРК