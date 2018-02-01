Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном по налогам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев внес поправки в протокол с Азербайджаном об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения о налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года».

Текст Закона публикуется в печати.