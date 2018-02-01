Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном по налогам
28 Февраля 2018 15:01 699
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев внес поправки в протокол с Азербайджаном об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Новости по темеГлава государства принял ректора КазНУ Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения о налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года».
Текст Закона публикуется в печати.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Азербайджан,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Президент РК подписал закон о ратификации соглашения с ООН по субрегиональному отделению
- Глава государства принял акима Западно-Казахстанской области
- Блестящим образцом нарратива назвал книгу «Эра независимости» профессор из России
- Канат Джумабаев: Книга «Эра независимости» - исторический путеводитель
- В Азербайджане подготовка к Наурызу начинается за месяц до праздника
- Президент снял выговор с Каната Бозумбаева
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн