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Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном по налогам

28 Февраля 2018 15:01 699
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Казахстан ратифицировал протокол с Азербайджаном по налогам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Нурсултан Назарбаев внес поправки в протокол с Азербайджаном об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения о налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество от 16 сентября 1996 года».

Текст Закона публикуется в печати. 

 

 

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Азербайджан,
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