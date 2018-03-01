Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о выдаче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.



15 февраля в ходе пленарного заседания Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче». Как сообщил депутатам заместитель Генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, в этой стране проживают 70 граждан РК.