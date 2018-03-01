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Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о выдаче

1 Марта 2018 16:29 520
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Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о выдаче

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Текст Закона публикуется в печати.

15 февраля в ходе пленарного заседания Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче». Как сообщил депутатам заместитель Генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, в этой стране проживают 70 граждан РК.

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Ключевые слова: Сенат, Президент Казахстана, Акорда,
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