Казахстан ратифицировал договор с Вьетнамом о выдаче
1 Марта 2018 16:29 520
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Текст Закона публикуется в печати.
15 февраля в ходе пленарного заседания Сенат Парламента РК принял Закон «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о выдаче». Как сообщил депутатам заместитель Генерального прокурора Казахстана Андрей Лукин, в этой стране проживают 70 граждан РК.
Ключевые слова: Сенат, Президент Казахстана, Акорда,
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