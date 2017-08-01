Казахстан примет участие в первом фестивале национальных видов спорта стран СНГ в Ульяновске

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый международный Фестиваль национальных видов спорта стран СНГ открывается в субботу в Ульяновске и продлится по 16 августа. В нем примут участие порядка 350 спортсменов из 10 стран, информирует ТАСС.

"По предварительным оценкам, вместе с церемонией открытия фестиваль соберет порядка 30-40 тыс. зрителей. Главной площадкой для проведения соревнований станет ледовый дворец "Волга-Спорт-Арена", где есть возможность установки дополнительных трибун", - сообщил журналистам заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кузьмин.

За три дня фестиваля, соревновательная программа которого начнется 13 августа, будет разыграно около 90 комплектов наград. Участники будут состязаться в 10 видах спорта - перетягивании каната, самбо, борьбе на поясах, гиревом спорте, стрельбе из лука, хоккее с мячом, мас- рестлинге, городошном спорте, шашках и лапте.

В фестивале примут команды из 10 государств-участников СНГ: Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Молдова, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан. Рекордное количество спортсменов отправляет Казахстан 125 человек, заявленных по всем видам спорта.

Программа фестиваля начнется с торжественного парада в честь Дня физкультурника, который, по оценкам организаторов, соберет до 700 участников. В этот же день в Ульяновске откроется экспозиция Государственного музея спорта России "Игровые традиции народов - культурная основа российского спорта". Торжественных церемоний открытий в первый день фестиваля будет две, чтобы жители области смогли посетить мероприятие в удобное для них время. Продюсером церемонии стал серебряный призер Олимпиады-2002 по фигурному катанию Илья Авербух, в программу войдет выступление российского певца Дмитрия Билана.

В числе почетных гостей фестиваля ожидается министр спорта России Павел Колобков. В Ульяновске он осмотрит спортивные объекты, а также проведет совещание по вопросам проведения в регионе в феврале 2018 года форума "Россия - спортивная держава". В программе фестиваля также запланированы мероприятия комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни. В их числе семинар на тему "Саморегулирование и аккредитация коммерческих спортивных организаций и их специалистов: проблемы и пути решения" и круглый стол "Традиционные ценности спорта в XXI веке: как сохранить и приумножить спортивно-историческое наследие".