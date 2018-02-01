Казахстан поменяет требования к иностранным поставщикам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве по инвестициям и развитию РК заявили о пересмотре стандартов требований к иностранным поставщикам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Будет проведен анализ по выявлению локальных, отраслевых и региональных ограничений, препятствующих эффективному привлечению инвестиций. К примеру, японская компания HITACHI озвучивает проблему входа на рынок по поставке и открытию производства горнорудного оборудования и запчастей в связи с устаревшими в РК стандартами и требованиями, которые на сегодня существенно ниже международных», - сообщил министр Женис Касымбек на заседании Правительства РК.

По его словам, в этой связи, Комитетом технологического регулирования и стандартизации проводится работа по изменению стандартов.

«В целях повышения прозрачности и предсказуемости инвестиционной политики рассматривается проведение социальных опросов, внедрение механизма обеспечения доступа инвесторов к НПА в сфере инвестиций путем публикации их на английском языке, а также переход к трехъязычной нормотворческой деятельности», - добавил Касымбек.

Также министр отметил, что в ведомстве рассматривают возможность заключения долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками в обмен на обязательства по локализации доли производства.

«Ранее велась работа по разработке законопроекта. Считаем целесообразным еще раз рассмотреть на межведомственном уровне и в случае поддержки возобновить работу по данному законопроекту. В настоящее время офсет при импорте активно используется более чем 50 странами мира. В различных вариантах офсет применяется такими государствами-участниками ВТО, как Швеция, Греция, Польша, ЮАР, Китай, Индия, Южная Корея и другими», - заключил Касымбек.