Казахстан покинул ТОП-100 рейтинга FIFA
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая версия рейтинга национальных сборных FIFA, сообщает Sports.kz.
Сборная Казахстана после поражений Кипру и Армении потеряла 11 строк, заняв 105-е место. На первое место вышли бразильцы, за ним располагаются Аргентина и Германия.
Рейтинг FIFA (на 6 апреля 2017 года):
1 (2). Бразилия - 1661 очков
2 (1). Аргентина - 1603
3 (3). Германия - 1464
4 (4). Чили - 1403
5 (7). Колумбия - 1348
105 (94). Казахстан - 325
122 (126). Грузия - 261
124 (111). Латвия - 265
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