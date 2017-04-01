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Казахстан покинул ТОП-100 рейтинга FIFA

Казахстан покинул ТОП-100 рейтинга FIFA
6 Апреля 2017 14:15 477

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликована новая версия рейтинга национальных сборных FIFA, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана после поражений Кипру и Армении потеряла 11 строк, заняв 105-е место. На первое место вышли бразильцы, за ним располагаются Аргентина и Германия.

Рейтинг FIFA (на 6 апреля 2017 года):

1 (2). Бразилия - 1661 очков

2 (1). Аргентина - 1603

3 (3). Германия - 1464

4 (4). Чили - 1403

5 (7). Колумбия - 1348

105 (94). Казахстан - 325

122 (126). Грузия - 261

124 (111). Латвия - 265

Ключевые слова: Спорт,
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