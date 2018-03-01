Казахстан подписал Договор о запрещении ядерного оружия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В день празднования очередной 26-й годовщины вступления Казахстана в Организацию Объединенных Наций, состоялась официальная церемония подписания Республикой Казахстан Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Договор был подписан Постоянным представителем Казахстана при ООН Кайратом Умаровым в соответствии с полномочиями, предоставленными ему Указом Президента Нурсултана Назарбаева № 617 от 9 января 2018 года.

«Казахстан принял активное участие в разработке и принятии текста договора, ставшего первым в истории ядерного разоружения юридически обязательным документом. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Это стало возможным, благодаря историческим решениям Президента Н. Назарбаева, в частности, по закрытию второго крупнейшего ядерного полигона на планете и отказу от ядерного наследия Холодной войны. Обретение страной безъядерного статуса было не случайным решением, а выверенным и продуманным шагом ответственного государства, познавшем на себе ужасы ядерных испытаний и продолжающем уже в третьем поколении испытывать тяжелейшие последствия от их проведения», - отмечается в сообщении.

Несмотря на нежелание ряда, в том числе ведущих, государств идти на разоружение, Глава государства продолжает неустанно призывать мировое сообщество к достижению мира, свободного от ядерного оружия.

Напомним, в ходе тематического заседания высокого уровня Совета Безопасности ООН на тему «Нераспространение оружия массового уничтожения: меры доверия», организованного казахстанским председательством 18 января этого года, Президент Казахстана вновь призвал всех к построению мира без ядерного оружия к 2045 году - 100-летнему юбилею ООН. «Сила не в ядерных бомбах и ракетах. Настоящей защитой является доверие мирового сообщества»,- заявил Елбасы на заседании Совбеза.

Президент также отмечал, что ядерные державы несут высочайшую ответственность перед человечеством по предотвращению ядерной катастрофы.

Нурсултан Назарбаев убежден, что в XXI столетии человечество в силах пройти достойный путь к миру, свободному от угрозы оружия массового уничтожения.

Как известно, из трех видов ОМУ - ядерного, химического и биологического - только на ядерное оружие не был наложен юридически обязательный запрет. В этой связи стержнем ДЗЯО является статья 1 «Запреты», которая содержит положения об исчерпывающем запрете ядерного оружия. Договор призван устранить юридический пробел в международно-правовом поле, и является первым шагом на пути к уничтожению ядерного оружия.

Отметим, Договор о запрещении ядерного оружия принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессии Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению, которые состоялись в марте и июне - июле 2017 года в Нью‑Йорке.

Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Однако девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры.

До сегодняшнего дня договор подписали 56 государств, 5 из которых - ратифицировали. Казахстан стал 57 государством-подписантом. Документ вступит в силу по прошествии 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты.