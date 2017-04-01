Казахстан поднялся в мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан улучшил позицию в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на главу Комитета индустрии туризма МКС РК Марата Игалиева.

«Казахстан улучшил позицию в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма. Особо отметим, что по конкурентоспособности цен наша страна занимает 8-е место среди 136 стран мира. По данным Всемирного экономического форума, Казахстан улучшил на 4 пункта свою позицию и занял 81-е место в мировом индексе конкурентоспособности в сфере туризма», - написал Игалиев в соцсетях.

По его информации, рейтинг публикуется раз в два года, начиная с 2007 года. В 2017 году в нем участвовали 136 стран, которые оценивались по 14 позициям, связанным с приемом туристов.



«Сюда входят историческое и культурное наследие, развитие экономики, транспорта, гостиничного сектора, коммуникаций, медицины, благоприятная государственная политика для сферы туризма и многое другое. В 2015 году Казахстан занял в рейтинге 85-е место, поднявшись на 3 пункта. В 2017 страна снова упрочила свои позиции, поднявшись еще на 4 строчки», - пояснил Марат Игалиев.



Среди постсоветских стран лучшая - Эстония (37-е место), на втором месте Россия. На третьем месте Латвия (54-е место), на четвертом - Литва (56-е место), на пятом - Грузия (70-е место), на шестом - Азербайджан (71-е место), на седьмом - Казахстан (81-е место), на восьмом - Украина (88-е место), на девятом - Таджикистан (107-е место), на десятом - Кыргызстан (115-е место).



Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге Казахстан занимает по развитию информационно-коммуникационных технологий (52-е место), по безопасности (58-е место) и благоприятному бизнес климату (36-е место). По конкурентоспособности цен наша страна занимает 8-е место среди 136 стран.



По качеству туристской инфраструктуры (гостиницы, курорты, развлекательные заведения) у Казахстана 97-е место. Низко оценили эксперты и открытость страны для международных путешественников (113-е место). Среди критериев, по которым оценивалась открытость, визовые требования. По этому показателю Казахстан на 114-м месте в мире из 136. По заключенным двусторонним соглашениям о воздушном сообщении страна заняла 121-е место.



В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ оценивали государственные расходы на развитие туризма (46-е место составил процент от общих бюджетных расходов в сравнении в другими странами) и эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как туристского направления (102-е место).



По экологической ситуации (устойчивость экосистем) страна заняла 99-е место. В категории "Здоровье и гигиена" Казахстан занимает 8 место в мире. Столь высокий результат авторы рейтинга объясняют наличием большого количества врачей и больничных коек, а также отсутствием случаев малярии.



Первые места в рейтинге 2017 года заняли Испания, Франция, Германия, Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.



Со страновым рейтингом Казахстана можно ознакомиться здесь.